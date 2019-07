Groene projecten falen, inwoners grote steden zijn de dupe

Zeewaterwarmtecentrale. Start:2009. Aantal verwarmde huizen: 900. Bouwkosten Vestia: 7,6 miljoen euro. Vestia wil geen inzage geven in de kosten van reparatie en compensatie voor bewoners. Ⓒ Serge Ligtenberg

Het lijkt zo mooi: slimme manieren om duurzaam huizen te verwarmen. Ideaal in tijden van klimaathaast. Maar bewoners in de drie grote steden zitten opgezadeld met een groene nachtmerrie. Van het Rotterdamse Warmtebedrijf via het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf tot de stuntelende Haagse zeewaterwarmtecentrale. „Soms wou ik dat ik nog een cv-ketel had.”