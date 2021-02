Prikken, prikken, prikken: zo voeren we het tempo op

Iedereen een prik. Het klinkt eenvoudig, maar de praktijk blijkt anders. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Over hoop’ is Herman van der Weide te gast. In 2009 was hij programmamanager van de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep, en weet dus als geen ander hoe je de juiste strategie bepaalt. Zijn advies: „Haal de politiek ertussenuit.”