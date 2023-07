TUI vliegt vanaf zaterdag weer naar Rhodos

Afgelopen weekend legden bosbranden delen van het zuiden van het eiland in de as. Ook hotels werden getroffen, mensen moesten soms halsoverkop vluchten naar veiliger gebied.

Touroperators besloten toen tijdelijk helemaal geen vakanties uit te voeren, maar al snel bleek dat het noorden van het eiland zonder risico bezocht kon worden. Daar staan bovendien de meeste hotels waar Nederlanders genieten van de zomerse hitte. PrijsVrij en Sunweb besloten daarom dinsdag de reizen alweer op te starten, Corendon ging vanaf woensdag weer vakantiegangers vervoeren.

TUI deed dat nog niet, omdat de autoriteiten nog de handen vol hadden aan het onderbrengen van evacuées en omdat de water- en elektriciteitsvoorziening nog haperde. Bovendien waren niet alle wegen begaanbaar. Vanwege al die onzekerheid besloot TUI Group, het internationale concern waar TUI Nederland onderdeel van is, om tot en met deze vrijdag helemaal geen reizen naar Rhodos uit te voeren. Klanten werden ongeboekt of konden kosteloos annuleren. Wel vloog TUI naar het eiland om mensen op te halen.

Net als de andere touroperators zal TUI nog geen reizen naar het zuiden aanbieden, omdat dat gebied zwaar getroffen is door de branden. „We nemen contact op met deze reizigers om hen een alternatief aan te bieden, ofwel in het noorden van Rhodos of een andere bestemming”, zegt een woordvoerster.