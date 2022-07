Rapport onthult fouten bloedbad Texas: politie had drama kunnen voorkomen

In het rapport staat dat de buitendeur waardoor de man, die negentien schoolkinderen en twee leraren vermoordde voor de politie hem doodschoot, binnenkwam niet op slot was. Een andere agent reed met zijn wagen met hoge snelheid over de parkeerplaats van de school toen de dader daar rondliep, maar zag hem niet. "Als de politieman langzamer had gereden of zijn wagen op het terrein had geparkeerd en te voet was verdergegaan, had hij de dader misschien gezien", aldus de rapportage.

70 minuten

Sinds de fatale schietpartij is er veel kritiek op de politieagenten en vooral op verantwoordelijk politiechef Pete Arredondo, die al enkele minuten nadat de schutter de school binnenging aanwezig waren. Het duurde zo'n 70 minuten voordat agenten de schutter uiteindelijk confronteerden en hem doodschoten. Arredondo is twee weken geleden met betaald verlof gestuurd. Zaterdag nam hij ontslag als gemeenteraadslid.