Twee lichamen gevonden in woning in Den Bosch

Binnenland

Jongen (5) nog in ziekenhuis na mishandeling asielzoekerscentrum

De 5-jarige jongen die afgelopen weekend is mishandeld bij een asielzoekerscentrum in Katwijk, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Dit meldt de politie woensdag. Het kind, dat woont in het azc, was in de nacht van zaterdag op zondag enkele uren vermist en werd zwaargewond teruggevonden.