Files A9 aangepakt met supertunnel

Als eerste openen de twee noordelijke buizen richting knooppunt Holendrecht. Verkeersmanager Bert Jan Zandhuis van Rijkswaterstaat spreekt van een mijlpaal in de aanpak van files. „Het is met drie kilometer de langste landtunnel in Nederland. Bovenop wordt een park aangelegd.”

’Wenfiles’ in ochtendspits

Ondanks dat het nu rustiger op de weg is door de coronabeperkingen is de kans volgens hem wel groot dat er door de nieuwe keuzemogelijkheden met name in de ochtendspits even ’wenfiles’ voor de tunnel ontstaan. „Automobilisten zijn de aangepaste situatie niet gewend, en de navigatiesystemen zijn nog niet meteen op orde. Ook zijn er vrachtwagens die niet op de rechterrijstrook kunnen blijven, omdat ze dan in de buis voor lokaal bestemmingsverkeer komen. Ze moeten van rijstroken wisselen.”

Verkeersmanager Bert Jan Zandhuis van Rijkswaterstaat spreekt van een mijlpaal in de aanpak van files. Ⓒ Rijkswaterstaat

De werkzaamheden met verkeershinder gaan tot eind dit jaar door. Het gaat om een gefaseerde ingebruikname. De bouw van de Gaasperdammertunnel heeft vijf jaar geduurd.

Opletten richting Holendrecht

Verkeerspsychologen Hans Vugs en Chantal Merkx waarschuwen dat je weggebruikers hebt die de tunnel dagelijks gebruiken en anderen die dat alleen sporadisch doen. „Voor iedereen is een nieuwe verkeerssituatie even wennen. Goed opletten dus en oude gewoonten loslaten. Na verloop van tijd wordt alles bekend.”

Belangrijk is volgens hen dat bestuurders die over de A9 van knooppunt Diemen naar knooppunt Holendrecht rijden, al ruim voor de tunnel een keuze moeten maken. Er is een buis voor doorgaand verkeer en een voor lokaal verkeer. Op de terugweg de andere kant op, geldt nog een paar maanden de bestaande situatie, maar daar gebeurt straks hetzelfde.

De nieuwe situatie Ⓒ Rijkswaterstaat

Bijzonder aan de A9 Gaasperdammertunnel is dat er halverwege de tunnelbuis voor lokaal verkeer op- en afritten zijn van en naar de S112 Gaasperdam. Zo blijven de bedrijven in Amsterdam Zuidoost bereikbaar.