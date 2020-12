België buigt zich over gevreesde toestroom Nederlandse shoppers

Nu de winkels in Nederland zijn gesloten, wijken Nederlanders misschien uit naar België, vrezen de Belgische autoriteiten. Maar de sluiting van de grens met Nederland is „zo’n verregaande maatregel” dat die tot dusver „niet aan de orde” was, zei het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken eerder. Al kan dat wel snel veranderen, merkte het ministerie ook op.

Nu het virus ook in België weer aan kracht wint, denken de ministers mogelijk ook over extra maatregelen. Mogelijk besluiten ze de avondklok in heel het land te vervroegen naar 22.00 uur, zoals nu bijvoorbeeld al in Brussel geldt. Ze willen in ieder geval strenger op de regels toezien.

Een langere kerstvakantie voor kinderen, zoals in Nederland, zit hoogstwaarschijnlijk niet in het vat. Onder meer de Vlaamse onderwijsminister is daar mordicus tegen, ook al lijken kinderen nu een grotere rol te spelen in de verspreiding van het virus dan lang gedacht. Wie aanvoert dat de sluiting van de scholen helpt ouders thuis te houden, zoals het kabinet in Nederland doet, „misbruikt kinderen als een loden gevangenisbol aan de enkel van hun ouders”, zei hij.