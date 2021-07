Dodelijk geweld Mallorca: ’Jongen die sleutel inleverde, viel Carlo niet aan’

Dat heeft de politie geconcludeerd na het uitvoerig bekijken van beelden van de geweldsuitbarsting. Zeker twee camera’s zouden de aanval op de Zuid-Hollander, die met enkele vrienden op vakantie was op het Spaanse eiland, hebben vastgelegd.

De 18-jarige, die door zijn vrienden werd achtergelaten om de sleutel van de gehuurde luxe vakantievilla in te leveren bij de eigenaar, werd opgepakt voordat hij het eiland kon verlaten. Zijn twaalf vrienden waren er kort ervoor wel in geslaagd een eerdere vlucht te boeken en te verdwijnen voordat ze konden worden aangehouden. De groep vertrok halsoverkop van het toeristische eiland toen ze doorkregen dat de politie hen zocht.

Verhoor

De tiener werd vrijdag na enige uren vrijgelaten omdat hij volhield wel bij de groep te horen, maar niet te hebben meegedaan aan het dodelijke geweld. Na een verhoor van meer dan twee uur op het hoofdkantoor van politie in Palma door het departement Moordzaken, waarbij de 18-jarige werd bijgestaan door een advocaat, zou dat uiteindelijk ook duidelijk zijn geworden. De agenten zouden de beelden hebben bekeken en hebben vastgesteld dat hij op geen enkel moment heeft geslagen, zo meldt Ultima Hora dinsdagochtend.

Aan De Telegraaf liet een politiefunctionaris daarop weten dat hij na het verhoor vrij was om Mallorca te verlaten. „Er was te weinig om hem langer vast te houden. Op de beelden is inderdaad niet te zien dat hij meedeed. Van anderen is dat wel te zien.” Hij laat weten dat zijn rol desondanks nog wel nader wordt onderzocht.

Hersenletsel

Carlo Heuvelman werd door meerdere leden van de groep zonder reden aangevallen en liep daarbij, mede door harde trappen tegen zijn hoofd, hersenletsel op. Hij overleed zondag aan zijn verwondingen in een ziekenhuis op het eiland.

In een Facebookgroep roepen buurtbewoners rond de boulevard op om meer informatie over de groep verdachten te geven omdat ze ’gerechtigheid’ willen voor de laffe aanval.

De buurtvereniging van s’Arenal roept via Facebook iedereen op die iets gezien heeft, dat zo snel mogelijk te delen met de politie. ’Als iemand getuige is geweest van deze verschrikkelijke misdaad en iets heeft gezien of opgenomen met zijn mobiel vragen wij dit meteen ter beschikking van de politie te stellen.’ De buurtbewoners klagen al jaren over feesten en vechtpartijen in de buurt.