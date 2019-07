Taxichauffeur laat bevallende vrouw 42 euro extra betalen

Dana Harrison werd op een mensonterende wijze behandeld door de taxichauffeur van de plaatselijke taxidienst The Leeds Roadrunners. Terwijl het hoofdje van haar zoontje al naar buiten kwam, eiste de chauffeur extra geld om zijn wagen schoon te maken. „Ik voelde mijn vliezen breken op de achterbank. Ik had maar 30 euro op zak, wat genoeg was voor de rit van 8 euro. Ik gaf het hem allemaal. Maar hij was daar absoluut niet blij mee. Hij wilde koste was kost nog twintig euro om zijn wagen schoon te maken, al was het meeste water in mijn broek gebleven”, zo vertelt zij aan Het Nieuwsblad.

Toen zij eenmaak bij het ziekenhuis aankwamen, was het de taxichauffeur nog niet genoeg. Hij eiste vochtige doekjes om zijn wagen schoon te maken, en commandeerde haar zelfs om zijn wagen zelf te reinigen.

De ellende verhinderde Harrison niet om te bevallen van Blake, een gezonde zoon van 3,37 kilogram.