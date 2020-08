’Campagne Trump focust op ’law and order’ en economie’

Het thema van de conventie maandag is ’land of promise’ (land van belofte). Over de exacte invulling van de dag is echter nog weinig bekend. Hoewel Trump en Pence maandag genomineerd worden, zullen zij de nominatie donderdag pas formeel accepteren. Het hoofdprogramma vindt plaats tussen 20.30 en 23.00 uur plaatselijke tijd.

Sprekers

Trumps campagneteam maakte zondag openbaar wie wanneer de conventie zal toespreken. Maandag staan onder anderen Trumps zoon Donald junior, senator Tim Scott en voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley op het programma.

Bronnen rond Trump en vicepresident Mike Pence hebben gezegd dat de nadruk bij de Republikeinse conventie zal liggen op ’law and order’ (een harde aanpak van criminaliteit) en de economie. Sprekers zullen de Democraten en hun kandidaat Joe Biden neerzetten als extreemlinks.