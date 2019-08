’Lappendeken aan groen remt groei economie’

Volgens LTO-voorzitter Marc Calon is de aanwijzing, tien jaar geleden, van ruim 160 aparte Natura 2000-gebieden een vergissing geweest. Het heeft een ’verlammende werking’.

„Ik stel de vraag: liggen die natuurgebieden wel goed? En moet die natuur alles bepalen wat wij nog mogen in Nederland?”, aldus Calon. Sinds het afschieten door de Raad van State van het stikstofbeleid kwamen al duizenden projecten voor woning-, wegen- en dijkenbouw tot stilstand.

Op slot

VNO-voorzitter Hans de Boer steunt de LTO-oproep. „Ik hou van natuur. Niet alleen om de vogels en vissen, maar ook omdat het ons vestigingsklimaat verbetert. Maar we kunnen de boel niet zoals nu op slot zetten.”

De Boer bepleit daarom een concentratie van natuurgebieden. „Minder en groter. Zodat we elkaar niet in de weg zitten.” Op de korte termijn geeft een lagere maximumsnelheid rond natuur mogelijk lucht. Ook stelt VNO ter compensatie voor extra geld vrij te maken voor natuurbeheer.

