Oekraïne grijpt Russische tanker

Het schip Nika Spirit zou afgelopen november betrokken zijn geweest bij een incident in de Straat van Kertsj, toen gewapende Russische grenswachten drie Oekraïense schepen enterden en de bemanning meenamen naar Rusland waar die nog steeds vastzit. De opvarenden van de Nika Spirit, die volgens de Oekraïense veiligheidsdienst SBOe in november opereerde onder de naam Neyma, werden gisteren weer vrijgelaten en op het vliegtuig naar Moskou gezet.

Volgens insiders werd er op de achtergrond al weken onderhandeld over de vrijlating van de 24 Oekraïense opvarenden die sinds november hun dagen doorbrengen in een detentiecentrum van de Russische marine in Moskou. Volgens de Oekraïense ombudsvrouw Ljoedmila Denisova was er zelfs al een akkoord over de vrijlating op handen. Kennelijk wil Oekraïne met de actie de druk op Moskou opvoeren.

Moskou is al tijden bezig de scheepvaart van en naar Oekraïense havens te blokkeren in het kader van de spanningen tussen beide landen.