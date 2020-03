Ⓒ ANP

Wat mogen we nog wel, en wat moeten we vooral láten, nu de preventieve maatregelen rond de coronacrisis zijn aangescherpt? Om het groeiende aantal besmettingen te beteugelen is het bittere noodzaak ons dagelijks leven fors aan te passen. Een overzicht van enkele belangrijke vragen - met antwoorden van experts.