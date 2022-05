Moeder vermoordt 3 van haar kinderen op Moederdag met hulp van tienerzoon

De drie jonge slachtoffers, een meisje van 12 jaar en twee jongens van 8 en 10, werden afgelopen weekend dood aangetroffen in hun huis nadat de politie een melding kreeg van een aanval met wapen in een huis in West Hills in de San Fernando Valley. Lokale autoreiten melden aan New York Post en CBS News dat de moeder, Angela Flores, ondertussen een bekentenis heeft afgelegd over de moord op haar kinderen.

Flores zou hulp hebben gehad van haar 16-jarige zoon. Hij is ook aangehouden op verdenking van moord. Dit meldt een politiewoordvoerder aan CBS News. De drie andere kinderen van Flores wonen bij hun vader in een andere Amerikaanse staat waardoor zij ongedeerd bleven.

De recherche doet momenteel onderzoek naar de doodsoorzaak van de slachtoffers. „De moord op deze drie kinderen is echt afschuwelijk en heel tragisch. Als ouder en grootouder betuig ik mijn oprechte condoleances aan de mensen die van hen houden’, zei de officier van justitie van LA County, George Gascon, in een verklaring.

Buurtbewoners leggen kaarsjes, bloemen en knuffels neer ter nagedachtenis aan de kinderen Ⓒ ANP / AP