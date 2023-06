Verdachte opgepakt voor wegmaken lichaam Gino (9)

Inmiddels is hij weer op vrije voeten, zegt een OM-woordvoerster. „De verdachte is gehoord en nader onderzoek heeft plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot de beslissing deze verdachte niet voor te geleiden bij de rechter-commissaris.” Hoe de man in beeld is gekomen, wil het OM niet zeggen.

Later wordt besloten over eventuele verdere vervolging.

’Boos en verdrietig’

De nabestaanden van Gino werden afgelopen weekend geïnformeerd. Het nieuws roept weer veel emotie bij hen op, vertelt hun advocaat Phil Boonen. ,,Aan de ene kant zijn mijn cliënten heel erg dankbaar dat het OM er zoveel tijd en energie in gestoken heeft. De familie heeft altijd al een onderbuikgevoel gehad dat er iemand anders bij betrokken was. Als je kijkt naar de locatie van de woning van de verdachte en de plek waar Gino gevonden is, lijkt het praktisch onhaalbaar om dat in je eentje te doen.”

Aan de andere kant is het ook heftig, vertelt Boonen. ,,De familie is boos en verdrietig dat er mogelijk iemand bij betrokken is die al die tijd zijn mond erover gehouden heeft. Ook heerst er frustratie over dat het OM niet verteld heeft wie het is. Bovendien heeft het OM niet duidelijk gemaakt waarom de verdachte niet langer vastgehouden is. Daardoor zijn mijn cliënten aan het speculeren om wie het gaat en hebben ze daar wel ideeën over. We hopen echt dat het OM ons zo snel mogelijk bij gaat praten, zodat we niet langer hoeven te speculeren.”

Dat beaamt familiewoordvoerder Judy op het Veld. „De familie wil graag dat de waarheid boven tafel komt”, benadrukt zij.

Vingerafdrukken

Gino verdween vorig jaar op 1 juni uit Kerkrade, waar hij op dat moment op straat speelde. Een aantal dagen later werd Donny M. opgepakt. Hij heeft bekend dat hij het jongetje meenam naar zijn woning in Geleen, waar hij hem drugs toediende en misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord. M. leidde de politie na zijn arrestatie naar het lichaam van het kind, dat hij niet ver bij zijn woning vandaan had achtergelaten.

Tijdens eerdere zittingen bleek dat nog veel vragen openstaan als wordt gekeken naar de forensische sporen, of juist het ontbreken daarvan. Zo zijn er onbekende vingerafdrukken aangetroffen die niet van Gino, M. of van de ex-vriendin van M. zijn. Eerder deze maand vond nog een uitgebreid onderzoek naar vingerafdrukken plaats in de woning van M. Of de aanhouding hieraan gelinkt is, kan een woordvoerder van het OM niet zeggen.

De volgende zitting in de zaak tegen M. is op 2 augustus. Het gaat dan opnieuw om een niet-inhoudelijke zitting.

Video: vorig jaar juni legden mensen bloemen bij de speeltuin in Kerkrade waar Gino voor het laatst was gezien. De emoties liepen hoog op.