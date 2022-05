Vrouw (19) veertig minuten lang aangerand in trein, politie zoekt naar man met tatoeage in gezicht

Dat meldt de politie op Twitter. Nadat het slachtoffer in een coupé in de trein was gaan zitten, kwam er een man tegen haar aan zitten in de verder lege coupé. In Alkmaar kon zij de trein verlaten en kreeg ze hulp van de politie en NS-personeel. De politie laat weten dat er camerabeelden zijn veiliggesteld en er onderzoek wordt gedaan. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.

De schokkende aanranding van de 19-jarige vrouw roept veel vragen op. De melding kwam bij de politie rond half tien binnen, niet heel laat op de avond. De vraag of er gedurende veertig minuten helemaal niemand in de coupé is geweest, kan de politie nog niet beantwoorden.

Tatoeage in gezicht

Ook op de vraag wat zich precies in de coupé heeft afgespeeld en waarom het slachtoffer niet eerder alarm heeft kunnen slaan, geeft de politiewoordvoerder geen antwoord: „Dat zijn we nog aan het onderzoeken.” De politie heeft wel een signalement beschikbaar. Het gaat om een man met een lichte huidskleur, ongeveer 40 jaar oud en 1,70 meter lang. Hij is kalend met kort blond haar en heeft een tatoeage in zijn gezicht.

Een woordvoerster van de NS noemt het plausibel dat er veertig minuten lang geen conducteur door de coupé is gelopen. „De conducteur kan bezig zijn met reizigers helpen, met een reiziger zonder vervoersbewijs, met de deur open en dicht doen. Het kan van alles zijn, het is gissen.” Zij noemt de aanranding ’supervervelend voor het slachtoffer’. „Elk incident is er een te veel. Helaas gebeuren dit soort dingen in de maatschappij, dus ook in de trein.”

Sinds 2020 kunnen treinreizigers die zich onveilig voelen appen of sms’en naar nummer 06-13181318. Vaak is dat laagdrempeliger dan opstaan en de conducteur erbij halen of bellen. In het NS-jaarverslag van 2021 staat dat vorig jaar 2548 keer een berichtje naar het nummer is verstuurd. ’Dat is 10 procent van het totale aantal meldingen dat de meldkamer van NS bereikte’, aldus het jaarverslag.