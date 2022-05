Vrouw (19) veertig minuten lang aangerand in trein van Amsterdam naar Alkmaar

Dat meldt de politie op Twitter. Nadat het slachtoffer in een coupé in de trein was gaan zitten, kwam er een man tegen haar aan zitten in de verder lege coupé. In Alkmaar kon zij de trein verlaten en kreeg ze hulp van de politie en NS-personeel. De politie laat weten dat er camerabeelden zijn veiliggesteld en er onderzoek wordt gedaan. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.

De politie wijst op het bestaan van een speciaal telefoonnummer bij de NS waarmee onveilige situaties gemeld kunnen worden.