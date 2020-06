Circa 1600 mensen bij protesten Breda en Den Bosch

In Den Bosch eisten de sprekers onder meer gelijke behandeling van zwarte mensen en een verbod op Zwarte Piet. Een van de sprekers was de bekende activist Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet.

Ⓒ ANP

Een van de franciscaner broeders zei op de vraag waarom hij bij de actie was: „Ik vind het belangrijk dat we bewust zijn dat racisme er is. Ontkennen is de ergste vorm. Op het moment dat we ons ervan bewust zijn, kunnen we er wat aan doen. Het begint bij onszelf.”

Demonstranten voeren actie op de Pettelaarse Schans tegen racisme. Ⓒ ANP

Breda

Onder de demonstranten in Breda waren opvallend veel jongeren en blanke mensen. Ze hielden met behulp van gemarkeerde kruizen voldoende afstand tot elkaar. De betoging verliep vreedzaam, de politie hield zich op afstand. Burgemeester Paul Depla sloeg de bijeenkomst gade vanuit zijn werkkamer in het stadskantoor.

Demonstranten voeren actie op het Chasseveld in Breda. Ⓒ ANP

Ook in Leeuwarden wordt zaterdagavond een demonstratie gehouden. Zondag volgen betogingen in Almere en Alkmaar. De demonstraties in ons land begonnen op tweede pinksterdag met een grote demonstratie op de Dam in Amsterdam. Daarna volgde een groot aantal andere steden. De protesten zijn een reactie op de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS. Hij overleed toen een agent hem minutenlang met een knie in de nek van Floyd tegen de grond drukte.