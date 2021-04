Kuipers: ziekenhuizen willen gewoon doorprikken met Janssen-vaccin

Kuipers ziet onder personeelsleden een grote wens om snel te worden gevaccineerd. „Kom maar door”, vat de voorzitter van de acute zorgsector het sentiment samen.

Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen uit Leiden, maakte dinsdag bekend dat de uitrol van het vaccin in Europa wordt uitgesteld. Kort daarvoor hadden de Amerikaanse autoriteiten besloten tot een ’prikpauze’. Ze willen nader onderzoek doen naar meldingen over hersentrombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Daarvan is op een totaal van 6,8 miljoen prikken zes keer melding gedaan. Hetzelfde ziektebeeld geldt sinds vorige week als een zeer zeldzame bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca.

Nederland had juist maandag de eerste partij van 79.200 vaccins geleverd gekregen van Janssen. Die vaccins zijn bezorgd bij het bedrijf Movianto in Oss. Ziekenhuizen hebben ze nog niet binnen, maar zouden op korte termijn 35.000 doses krijgen voor hun personeel. Het is onduidelijk geworden of dat kan doorgaan. Woordvoerders van het ministerie van Volksgezondheid, toezichthouder CBG en het RIVM konden er dinsdagmiddag nog geen uitsluitsel over geven.