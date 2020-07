’Inbrekers koninklijke villa klommen over metershoog hek en vluchtten in gestolen jeep’

Prinses Beatrix in 2011 bij de Toscaanse villa. Op de achtergrond het koninklijk gezin. Ⓒ ANP/HH

ROME - In het vakantiehuis van de koninklijke familie in Italië is ingebroken. De kraak werd afgelopen weekend gezet. De oranjes waren niet aanwezig. De daders zouden een jeep van het terrein hebben gestolen voor de vlucht.