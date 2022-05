Ex-wethouder Van Rey, veroordeeld voor omkoping, keert terug in college Roermond

Het nieuwe college omvat vijf wethouders: twee van de LVR en ieder één namens GroenLinks, VVD en PvdA. De LVR is met elf zetels de grootste fractie in de gemeenteraad, gevolgd door GroenLinks met vijf en VVD en PvdA met elk twee zetels.

Aanvankelijk werden de besprekingen gevoerd met drie partijen en het CDA. Maar Franssen sloot deze partij woensdag uit van verdere onderhandelingen.

De vier coalitiepartijen werken de komende tijd verder om het coalitieakkoord op hoofdlijnen naar een definitieve versie te brengen. Ook worden dan de portefeuilles verdeeld. De overige kandidaat-wethouders naast Van Rey zijn: Dirk Franssen namens de LVR, Marianne Smitsmans (GroenLinks), Vincent Zwijnenberg (VVD) en Felix van Ballegooij van de PvdA.

Fraude

Acht jaar lang handhaafden de grote partijen in Roermond een cordon sanitaire rond de LVR, omdat voormalig wethouder Jos van Rey werd verdacht en later ook veroordeeld wegens fraude. Die uitsluiting is sinds de laatste verkiezingen voorbij toen GroenLinks en VVD lieten weten graag deel te nemen aan de voorgestelde coalitie.

De LVR is een afsplitsing van de VVD en ontstond in 2013 toen de VVD Van Rey onder druk zette om af te zien van zijn kandidatuur voor de verkiezingen van 2014 wegens de verdenking van corruptie. In april 2015 royeerde de VVD Van Rey.

Van Rey werd enkele jaren geleden tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld wegens corruptie en verkiezingsfraude. Ook mocht hij enkele jaren geen wethouder zijn. Die schorsing is inmiddels ten einde.