Brand in haven Beiroet grotendeels geblust

Het vuur zou zijn uitgebroken in een opslagplaats voor autobanden en olie en zorgde voor enorme rookontwikkeling. Legerhelikopters bestreden het vuur vanuit de lucht met water, terwijl brandweerlieden vanaf de grond blusten. Er raakte voor zover bekend niemand ernstig gewond.

Het Rode Kruis meldde dat een grote hoeveelheid voedselhulp lag opgeslagen in een getroffen loods. Over de omvang van de schade bestaat nog onduidelijkheid, maar volgens een topfunctionaris van de hulporganisatie kunnen de gevolgen groot zijn.

Een ingewijde zei dat de brand mogelijk is veroorzaakt door laswerkzaamheden. Er zouden vonken op brandbaar materiaal terecht zijn gekomen. In de haven brak twee dagen geleden ook al een kleinere brand uit. Toen stonden volgens het leger afval, hout en oude banden in lichterlaaie.

Inwoners van de stad reageerden geschrokken op de nieuwe havenbrand. „We zijn zeker bang. Het is pas een maand geleden dat de explosie Beiroet verwoestte. We zien hetzelfde nu weer gebeuren”, zei een 53-jarige man terwijl as en roet neerdaalden in delen van de metropool.

’Rennen!’

Een 33-jarige medewerker van een bedrijf in de haven vertelde dat hij donderdag zo snel mogelijk de benen nam. „We waren aan het werk toen ze plots begonnen te schreeuwen dat we moesten vluchten”, zei hij. „We stopten met alles en begonnen te rennen. Het deed ons denken aan de explosie.”

De vernietigende havenramp van vorige maand ligt in Beiroet nog vers in het geheugen. Toen ontplofte 2750 ton ammoniumnitraat die al jaren lag opgeslagen in een magazijn. Er vielen bijna 200 doden en duizenden mensen raakten gewond. De Libanese autoriteiten doen nog onderzoek naar die ramp en hebben 25 mensen opgepakt, onder wie medewerkers van de douane en de havenautoriteiten.