70.000 dode Amerikanen in een jaar, nu is het in België: komt zombiedrug tranq ook naar ons?

AMSTERDAM - De zombiedrug ’tranq’ heeft na de Verenigde Staten nu ook Europa bereikt. In België zijn inmiddels de eerste gevallen bekend en de grote vraag is of het ook in Nederland voet aan de grond krijgt.

Killerdrug tranq leidt in Amerika tot tienduizenden sterfgevallen per jaar. Het goedkope spul is nu ook in België, komt het ook naar ons? Ⓒ vrt