Ambassadeur in Peking weg na seksrel

Het departement wil alleen kwijt dat de arbeidsrelatie met Keller in goed overleg is beëindigd. Hij was vorig najaar op non-actief gesteld nadat een onderzoek tegen hem was geopend. De Telegraaf onthulde vorig jaar dat Keller een geheime seksuele relatie zou hebben aangeknoopt met een Chinese vrouw die op de ambassade in Peking werkt.

Minister Bert Koenders noemde de kwestie destijds „een heel vervelende zaak.” Het is zeer uitzonderlijk dat een ambassadeur op deze wijze verdwijnt. Peking is een van de belangrijkste posten van het ministerie. Keller was eerder onder meer ambassadeur in Turkije, Rusland en Oekraïne. Sinds april 2015 had hij standplaats Peking.

