Twee Britse ministers vertrekken uit protest over premier

Minister van Financiën Rishi Sunak en gezondheidsminister Sajid Javid maakten vrijwel tegelijkertijd bekend te vertrekken. Zij uiten op Twitter felle kritiek op de premier.

Sunak vindt dat het publiek „terecht” mag verwachten dat de overheid „goed, competent en serieus” haar werk doet. In zijn ontslagbrief zegt hij dat zijn opvattingen inmiddels fundamenteel verschillen met die van Johnson. Javid twittert dat hij het vertrouwen heeft verloren in het vermogen van Johnson om te „regeren in het nationaal belang.”

De premier gaat gebukt onder een reeks schandalen en ligt regelmatig onder vuur, ook in zijn eigen conservatieve partij. Hij overleefde onlangs nog een vertrouwensstemming bij de Conservatieven rond de zogenoemde partygate-affaire: verboden regeringsfeestjes in coronatijd.