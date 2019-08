Leerlingen Haga Lyceum elders gehuisvest

Het Cornelius Haga Lyceum. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam laat een deel van de leerlingen van het omstreden Cornelius Haga Lyceum elders onderbrengen. In een brief aan de ouders heeft het gemeentebestuur maandag gemeld dat de leerlingen worden gehuisvest in een leegstaand schoolgebouw aan de Reinaert de Vosstraat in de hoofdstad.