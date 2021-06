Politie redt hagedis die in gesloten pakket was verzonden

Ⓒ Politie.nl

IJMUIDEN - De politie heeft een baardagame gered die in een afgesloten pakket per post was verzonden. Het echtpaar uit de regio IJmond dat de hagedis had verzonden moet voor de rechter verschijnen. De politie wil de beoogde ontvanger ook spreken. Het reptiel is door de politie overgebracht naar een opvangplek