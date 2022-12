Surinaamse kritiek op excuses: ’Absoluut niet akkoord gaan’

„Dit heeft bepaald geen glans”, zegt Sharman namens het parlement. „Dit zorgt hier alleen maar voor meer spanning, door politieke onvolwassenheid van Nederland.” De parlementariër van de grootste regeringspartij VHP kraakt de boodschap. „Er zijn bepaalde zaken buiten beschouwing gelaten, zoals herstelbetalingen. Er had in het voortraject meer volwassenheid moeten worden getoond door politiek Nederland.”

Dat had volgens hem moeten gebeuren door ’vanaf moment één de Surinaamse overheid te betrekken’. „Misschien dat sommige aspecten niet zijn meegenomen, het kabinet heeft nu maar één periode in acht genomen van het koloniale verleden. Alles wat te maken heeft met de inheemse bevolking is buiten beschouwing gelaten.”

En dat vindt hij niet te verkopen. „Schending van mensenrechten blijft schending van mensenrechten, in welke periode dan ook. Dit lijkt een beetje op een verdeel-en-heers-mechanisme door maar voor een bepaalde periode excuses aan te bieden.” Sharman vreest de gevolgen daarvan. „Dit gaat juist meer spanning opleveren in onze samenleving en dat komt door de politiek onvolwassenheid van Nederland. Dit hadden ze vooraf moeten weten en moeten bespreken met de Surinaamse overheid.”

’Koning moet afreizen’

Niet alleen vanuit het parlement klinkt kritiek. Armand Zunder van Nationale Reparatie Commissie Suriname blijft ook uitermate kritisch. Hij wil dat er ook over herstelbetalingen wordt gesproken. Bovendien stelt Zunder dat de koning in juli naar Suriname zou moeten afreizen om ook excuses te maken. ,,Ik wil hem wel in overweging geven dat gebaar te maken.”

Zunder is niet geheel tevreden over de inhoud van de speech. ,,De erkenning is heel duidelijk aan de orde geweest, maar niet de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid die daarmee gepaard gaat. Ik bedoel dan ook herstelbetalingen, daar moeten we over gaan praten.”