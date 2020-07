Vermiste Nederlandse man (88) teruggevonden in Spaanse wijngaard

Volgens lokale media had de man op de dag van zijn vermissing zijn huissleutels en rollator thuisgelaten om boodschappen te doen. Na de melding werd er een grote zoekactie opgezet. De man werd uiteindelijk teruggevonden in een wijngaard vlak bij huis. Hij was uitgedroogd en lag tussen de wijnstokken op de grond.

De man is met verwondingen aan zijn zij en heup overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe de man in de wijngaard terecht is gekomen.