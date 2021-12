Schietpartij Haaksbergen blijkt uit de hand gelopen ruzie in relationele sfeer, vrouw (64) aangehouden

De Emmense wordt verdacht van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling.

Ook een 54-jarige bewoner van het huis aan de Margrietstraat in Haaksbergen is opgepakt. Agenten gingen zaterdag met getrokken pistool het huis binnen, waarna de man geboeid werd afgevoerd.

Schieten met luchtdrukpistool

Volgens RTV Oost had de man een hoogoplopende ruzie met een vriendin uit Emmen. Hij zou met een luchtdrukpistool de vrouw meerdere keren hebben beschoten.

De man zou nog maar twee weken in de woning leven. Volgens buurtbewoners bestonden er twijfels over zijn komst, omdat bekend was dat hij een vaste begeleider heeft. Of dat een begeleider vanuit een zorginstelling is of vanuit een andere organisatie als reclassering, is niet bekend.

De politie heeft het wapen in beslag genomen. Een politiewoordvoerder spreekt van een ‘een ruzie in de relationele sfeer’.

Zowel de man als de vrouw zitten vast en worden verhoord.