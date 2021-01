Rutte: begin volgende week opnieuw kijken naar avondklok

Volgens Rutte komt er extra steun voor bedrijven. „We kunnen niet alle pijn bij ondernemers wegnemen. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk banen door de crisis heen trekken.” De premier wil ’samen naar de eindstreep’. Toch is het volgens de minister-president niet mogelijk om te zeggen tot wanneer het land op slot zit. „We doen het stap voor stap. Op 2 februari kijken we weer wat er kan voor 9 februari. Want het kan zich snel ontwikkelen.”

Onderwijs

In het onderwijs verandert voorlopig bijna niks: het kabinet laat wel onderzoeken of de basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer open kunnen. Daarover wordt volgende week meer bekend. „Maar de cijfers moeten het wel toelaten”, zei Rutte. In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen 1,5 meter afstand gaan houden.

De sluiting van de scholen zorgt volgens Rutte voor ontzettend veel problemen, vooral voor kwetsbare kinderen voor wie leerachterstand dreigt. „We willen dan ook kijken of basischolen en kinderopvang eerder open kunnen dan aan het einde van de lockdown.”

Avondklok

De minister-president denkt dat een avondklok een effectief middel is om thuisbezoek te voorkomen. Hij wil dat middel dan ook serieus nemen. „Tegelijkertijd moet zo’n ingrijpende maatregel dan ook serieus worden overwogen. Daarom vragen we het OMT om advies en om alternatieven.” Begin volgende week wordt er opnieuw gekeken naar de maatregel. Daarbij speelt ook dat er in de Tweede Kamer veel weerstand tegen is, ook van coalitiepartij D66.

Sinds oktober ligt de optie om een avondklok in te stellen al op tafel. Het is dan ook opmerkelijk dat daarover nu pas spoedadvies wordt gevraagd. Maar premier Rutte denkt daar anders over. „U weet dat de maatregel erg gevoelig ligt. Je hoopt zo’n heftige maatregel niet nodig te hebben.”

Vooralsnog is de verwachting dat de Tweede Kamerverkiezingen in maart gewoon door kunnen gaan. „Alle maatregelen worden getroffen om stemmen zo veilig mogelijk plaats te laten vinden.” Het is ’op dit moment’ niet nodig om de verkiezingen nog eens tegen het licht te houden, zei Rutte.

Reizen

Ook riep Rutte mensen op om niet te reizen. „Blijf in Nederland tot en met maart en boek geen reis. Want iedere buitenlandse reis is een gevaar voor uw omgeving.” Met de start van de vaccinatie is er volgens de premier ’licht aan het einde van de tunnel’.

Coronaminister De Jonge vestigt zijn hoop ook op vaccineren, en op testen. „Als alles meezit is in de herfst iedereen beschermd.” Ook testen op scholen moet helpen. Heropening van de scholen moet namelijk gepaard gaan met grootschalig testen. Op middelbare scholen in uitbraakregio’s worden leerlingen en docenten meermaals getest, ook als zij geen klachten hebben.

Ook wordt er, net als in de gemeente Lansingerland, grootschalig gestest in Dronten, Bunschoten en Rotterdamse wijk Charlois, omdat daar een hoog aantal besmettingen is. „We zijn er nog niet”, zei De Jonge. „Dit is nog niet het einde. Wel het begin van het einde. Maar met de nieuwe variant moeten we op onze tellen passen.”