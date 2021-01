Koerssprong Hyundai na berichten over samenwerking met Apple

Het aandeel Hyundai dikte 18 procent aan en de Kospi in Seoul klom ruim 3 procent. Concurrent Kia Motors wist mee te liften op het nieuws en steeg 8 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung, dat met voorlopige winstcijfers kwam, klom dik 6 procent.

De andere Aziatische beursgraadmeters gingen eveneens overwegend vooruit. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop dat aankomend president Joe Biden snel met meer coronasteun zal komen. Ook heeft president Donald Trump na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers voor het eerst toegegeven de verkiezingen te hebben verloren van zijn Democratische tegenstander.

Nikkei op hoogste punt in 30 jaar

De Nikkei in Tokio ging 2,4 procent hoger het weekeinde in op 28.139,03 punten. De Japanse hoofdindex won in de eerste week van het nieuwe jaar 2,5 procent en klom tot het hoogste niveau in 30 jaar. De stemming werd gesteund door een onverwachte stijging van de bestedingen van Japanse huishoudens in november. Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Japanse overheid om de noodtoestand uit te roepen in Tokio en omgeving. In de afgelopen dagen werd al rekening gehouden met strengere maatregelen in de Japanse hoofdstad vanwege de recordstijging van het aantal coronabesmettingen in de regio.

In Hongkong stonden de Chinese telecombedrijven China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong opnieuw onder druk en raakten tot ruim 8 procent kwijt. De indexsamenstellers FTSE Russell en MSCI kondigden aan de drie bedrijven te verwijderen uit hun indices. De stap volgt op het besluit van de beurs in New York om de noteringen van de drie telecombedrijven te schrappen op last van de regering-Trump, vanwege te nauwe banden met het Chinese leger. De Hang Seng-index in Hongkong klom desondanks 0,9 procent, terwijl de hoofdindex in Shanghai 0,6 procent verloor.