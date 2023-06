Franse aanklager wil schietende agent in hechtenis

De agent wordt verdacht van doodslag. Hij schoot op de 17-jarige Nahel toen die wegreed. De jongen, die volgens Franse media meerdere aanvaringen met de Franse justitie had gehad, ook met het negeren van stoptekens van agenten, reed zonder rijbewijs in een auto van zeker 60.000 euro toen hij werd aangehouden. Een passagier in de auto heeft zich uit de voeten gemaakt.

Rellen

De dood van Nahel leidde in het hele land in voorsteden tot vernielingen, brandstichtingen en rellen. De Franse regering hoopt dat dit relatief snel kan worden bezworen. In 2005 waren er drie weken lang onlusten na de dood van twee tieners in een voorstad van Parijs, toen ze zich voor politieagenten hadden verstopt in een elektriciteitshuisje.

President Emmanuel Macron houdt crisisberaad met verscheidene ministers. Macron sprak van „niet te rechtvaardigen geweld gericht tegen instituten van de republiek.” Alle ministers moeten hun niet noodzakelijke reizen afzeggen. Premier Elisabeth Borne heeft donderdag een bezoek aan het westen van het land afgezegd. Bij de rellen in meerdere steden zijn 150 mensen gearresteerd en zijn vele tientallen agenten gewond geraakt.

De regels voor het gebruik van vuurwapens door agenten zijn in 2017 aangepast en volgens sommige media minder duidelijk geworden. Een agent mag in beginsel het vuur openen als iemand in een auto geen gevolg geeft aan een bevel te stoppen en er geen andere manier is om de auto tot stilstand te krijgen. Maar de bestuurder zou door te rijden, naar de inschatting van de agent, ook een gevaar voor zichzelf of voor anderen moeten vormen voor er geschoten kan worden.