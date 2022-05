John S. verstuurde mail enkele minuten voor moordpartij Alblasserdam

Dat blijkt uit een mail, die S. enkele minuten voor zijn daad aan de redactie van RTL Boulevard stuurde. De mail – een opsomming van diepgewortelde frustraties en haat – is ook voorzien van enkele schokkende foto’s van de doodgeschoten Johan Quist (60). Deze schoenmaker uit Vlissingen werd woensdag 4 mei dood in zijn zaak aangetroffen.

’Obsessie om vuurwapen aan te schaffen’

Het Openbaar Ministerie heeft de authenticiteit van de mail bevestigd. De mail werd pas opgemerkt na het drama in Alblasserdam, waarbij niet alleen twee mensen om het leven kwamen maar eveneens een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw ernstig gewond raakten. Politie en OM verdenken John S. ook van het vermoorden van Johan Quist.

In de verstuurde mail schrijft S. over de moord op Quist ’dat deze dode random (willekeurig, red.) is gekozen van een chatroom voor gays om mijn wapen te controleren of deze echt is en mijn haat te uiten aan ...’

Om privacyredenen wordt deze in de mail van S. genoemde naam niet geopenbaard.

John S. beschrijft in de mail dat ’het al jaren oorlog is in mijn hoofd’. „Vijf jaar vertel ik huisartsen en GGZ over mijn obsessie om een vuurwapen aan te schaffen. Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken maar heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden”, aldus de verdachte.

Zelfmoordpogingen en moordgedachten

Volgens S. deed hij vijf zelfmoordpogingen in vijf maanden tijd en drong hij aan op opname in een kliniek. „Ga maar met je armen over elkaar zitten en wacht maar tot je je beter voelt”, kreeg S. naar eigen zeggen te horen.

„Een eerdere zelfmoordpoging was vanwege een zorgboerderij. Nooit heeft iemand wat van zich laten horen”, aldus S., die zijn wapen naar eigen zeggen via chatapp Telegram zou hebben aangeschaft. S. schrijft dat hij vanaf zijn twaalfde zelfmoordgedachten heeft en vanaf zijn zestiende moordgedachten. In de mail noemt S. details, die alleen de moordenaar van Quist kan weten.

Mede om die reden worden verder geen details uit de mail geopenbaard. Politie en Openbaar Ministerie zijn op de hoogte van de volledige inhoud en betrekken die bij het onderzoek, zo stelt het OM. De nabestaanden van de slachtoffers zijn inmiddels van de mail op de hoogte gesteld.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113, bel gratis 0800-0113, of chat via www.113.nl.