NS wil reserveringsplicht fiets, reizigersorganisaties zijn tegen

NS wil vanaf 10 juli voor ten minste de hele zomer een reservering verplicht stellen voor reizigers die een fiets mee willen nemen in een NS-trein. Dit betekent dat fietsers voortaan bij NS zijn aangewezen op een vooraf gekozen trein via de NS-app of de klantenservice. NS stelt hiermee een oplossing te zoeken voor het gebrek aan fietsplaatsen in de trein en klachten die door fietsen veroorzaakt zouden worden. De maatregel stuit op groot onbegrip bij Rover en de Fietsersbond.

„Het is onbegrijpelijk dat juist nu NS zo verlegen zit om reizigers, de fietser geweerd wordt”, stelt Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. „Het is onmogelijk in te schatten hoe lang een fietstocht precies duurt, juist voor deze groep reizigers is het van belang spontaan de trein in te kunnen stappen.”

Rover-directeur Freek Bos is het daar mee eens. „Sinds de coronacrisis zien we minder forenzen en juist meer recreatieve reizigers in de trein, hier liggen juist kansen voor NS. Ook vrezen we lastige discussies tussen reizigers en personeel aangezien de fietsreservering bij andere treinvervoerders niet verplicht is. We zullen ook de staatssecretaris vragen, of zij het met dit NS-voorstel eens is.”

’Vreemde logica’

Rover en de Fietsersbond vinden het een vreemde logica en bijzonder klantonvriendelijk van NS om het tekort aan fietsplaatsen te willen oplossen door fietsers te weren. De consumentenorganisaties vragen NS om alternatieve oplossingen te onderzoeken zoals het creëren van meer fietsplekken in de trein, bijvoorbeeld middels ophangconstructies of demonteerbare banken.

Ergernis

„We weten dat de trein en fiets een gouden combi zijn. Daarom starten we deze zomer met een pilot waarin reizigers met 25% korting op het fietskaartje erop uit kunnen gaan, maar we willen wel dat reizigers zich vooraf aanmelden. Zo zorgen we dat we alles in goede banen kunnen leiden met zo min mogelijk overlast voor (andere) reizigers”, reageert Oscar van Elferen van NS. „Het meenemen van fietsen in de trein staat al langer in de top-5 klachten van reizigers over zaken die zich in de trein afspelen. Het zorgt onder andere voor ergernis bij het in- en uitstappen. ”

„We weten traditiegetrouw dat er in de zomermaanden veel fietsen mee de trein in gaan”, vervolgt hij. „En deze zomer, waarin veel Nederlanders door corona vakantie in eigen land vieren, verwachten we nog meer fietsreizigers. We hebben veel zin om al die reizigers weer in de trein te mogen verwelkomen na een periode waarin de trein lang alleen voor noodzakelijke reizen bedoeld was.”