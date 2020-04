Burgemeester Bernheze doet aangifte van intimidatie na moord Rik

Dat bevestigt de gemeente Bernheze aan De Telegraaf. De aanhouding van een Soedanese vluchteling als verdachte van de moord ligt gevoelig in de gemeente na de ernstige rellen in 2016 tegen de geplande komst van een azc. Er werden toen ook dode varkens in Heesch neergelegd.

Bernheze zag uiteindelijk af van het azc, maar zou extra statushouders plaatsen. De op 19 april opgepakte Soedanees Abdallah A. (25) is een van die statushouders. Hij wordt verdacht van het doodsteken van Rik van de Rakt op 19 april in Oss. A. was al drie keer eerder opgepakt door de politie.

Moorman is geschrokken van de intimidaties en heeft aangifte gedaan van smaad en laster. Ze wil de kwestie verder niet toelichten. De burgemeester van Bernheze zei eerder in deze krant dat ze onderzoek heeft gelast naar de opgepakte statushouder. Ze wil alles weten over zijn verleden en eventuele zorgtrajecten.

Abdallah A. zit nog vast en wordt verdacht van doodslag. Alles wijst erop dat Rik zonder enige reden is aangevallen op zijn fiets en daarbij is doodgestoken. De tiener uit Heesch was op weg naar het verzorgingstehuis waar hij werkte.