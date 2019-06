Vijf jaar cel voor ’brein’ diamantroof Brussel

Ⓒ Hollandse Hoogte / Science Photo Library

BRUSSEL - Het vermeende brein achter de diamantroof op de luchthaven van Brussel in 2013 is donderdag veroordeeld tot vijf jaar jaar celstraf. Het Openbaar Ministerie had acht jaar geëist tegen deze Marc Bertoldi, die heeft bekend een deel van de buit te hebben doorverkocht.