Jongetje (10) door eigen vader overreden in Hardinxveld-Giessendam

Het tragische ongeval gebeurde pal voor de ingang van de school in de Noordstraat. Nadat de jongen was uitgestapt en zijn vader wegreed ging het gruwelijk mis. De emoties liepen hoog op bij de tientallen ouders en kinderen die van het trieste ongeval getuige waren, vertelt schooldirecteur Vincent Brauns.

„Met ouders en omwonenden zijn we direct gestart met de hulpverlening. Om onze leerlingen hier verder niet mee te belasten zijn zij zo snel mogelijk naar binnen geleid.” Na aankomst van de hulpdiensten heeft het personeel van de school zich over de kinderen ontfermd.

„Wij zijn alle klassen langs gegaan om over de gebeurtenissen te spreken. Ook hebben ouders en kinderen die het ongeluk hebben zien gebeuren slachtofferhulp aangeboden gekregen. Het heeft al met al diepe indruk gemaakt op iedereen.”

Geen opzet in het spel

De jongen, leerling van groep 6, is met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. „Zijn toestand is stabiel, maar ernstig”, weet schoolhoofd Brauns die geen idee zegt te hebben hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De politie is de hele morgen bezig geweest met onderzoek naar de toedracht. Volgens een woordvoerster is er geen opzet in het spel, maar is nog niet geheel duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. De zegsvrouw gaat er vanuit dat de hevig geëmotioneerde vader niet is aangehouden, zoals dat normaal gesproken wel gebeurt bij de veroorzaker van een ernstig verkeersongeval.