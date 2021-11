Echtgenoot Merkel noemt ongevaccineerde Duitsers lui

In Duitsland is 68 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, minder dan in andere West-Europese landen zoals Frankrijk, Italië en Spanje. Volgens Sauer, die nauwelijks met de media en in het openbaar praat, is het „verbazingwekkend” dat veel mensen zich ondanks de wetenschappelijke bevindingen over de coronavaccins niet laten inenten.

„Voor een deel is dit te wijten aan een zekere luiheid en zelfvoldoening van Duitsers”, aldus Sauer in het interview. „De andere groep bestaat uit mensen die een persoonlijke overtuiging volgen, een soort ideologische reactie op wat zij beschouwen als een vaccinatiedictatuur.” Sauer, een scheikundige, deed zijn uitspraken tijdens een academisch bezoek aan Italië.

Situatie ’zeer dramatisch’

Zijn vrouw omschreef de situatie in Duitsland een dag eerder nog als „zeer dramatisch.” Volgens Merkel, die na zestien jaar als bondskanselier uit de politiek stapt, zijn meer maatregelen nodig om de vierde besmettingsgolf te beteugelen. De aanpak ligt steeds minder bij haar regering en meer bij de drie partijen die deze week een regeerakkoord hopen te presenteren.