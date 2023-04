Golden retriever loopt in 27 dagen tijd 64 kilometer terug naar baasjes die hem niet meer wilden

Het verhaal lijkt onwaarschijnlijk, maar volgens Lost Paws NI, een organisatie die helpt met zoeken naar vermiste huisdieren, is er geen andere verklaring mogelijk dan dat het ’instinct’ van Cooper hem weer naar zijn oude thuis heeft geleid.

Nigel Fleming, een fotograaf uit Dungannon in Noord-Ierland, had Cooper geadopteerd uit het asiel als gezelschap voor zijn eerste golden retriever Molly. Maar op 1 april bleek Cooper plots verdwenen. Pas een kleine maand na zijn verdwijning werd de viervoeter teruggevonden. En dat bij het huis van de mensen die hem eerder in het asiel hadden gedumpt, 64 kilometer verderop.

Instinct

„Ik zit hier naar hem te kijken en kan nog steeds niet geloven dat hij thuis is”, doet Fleming zijn verhaal aan de lokale televisiezender BelfastLive. „Het was een ramp. De arme jongen had geen idee waar hij was. Ik probeerde hem nog te achtervolgen, maar hij was verdwenen in een oogwenk.” De golden retriever is tijdens zijn 27 dagen lange trektocht heel wat gewicht verloren. Maar volgens Fleming wint hij langzaamaan weer aan kracht door kleine maaltijden te eten. „Hij is weer veilig.”

„Cooper is een slimme jongen”, probeert een woordvoerder van Lost Paws NI het onwaarschijnlijke verhaal te verklaren. „Zijn instinct bracht hem terug naar een plek die hij kende. Onderweg doorkruiste hij hoofdwegen, bossen, velden en landwegen door een gebied waar hij nog nooit eerder was geweest. Hoe hij het deed, zullen we nooit weten, maar het is hem wel gelukt.”

„We zijn verheugd deel uit te maken van zijn redding. Dit verhaal zal nog generaties lang voortleven.”