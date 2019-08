NAVO: China is het nieuwe gevaar

Secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, ziet een nieuwe vijand voor de Atlantische verdragsalliantie opdoemen: China, zo zei hij in het Australische Sydney. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De NAVO moet zich verdiepen in de gevolgen van de opkomst van China nu Peking haar macht steeds meer uitbreidt over de wereld, ook in gebieden die tot de invloedssfeer van de NAVO-landen behoren, zo heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, vandaag gezegd.