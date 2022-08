Minister gaat FM-radiofrequenties veilen na uitspraak rechter

De huidige vergunningen lopen in augustus af. Het ministerie wilde al overgaan tot een nieuwe verdeling, maar op aandringen van de Tweede Kamer werd besloten tot een extra verlenging met drie jaar. Reden daarvoor was dat commerciële radiostations door de coronacrisis kampten met teruggelopen advertentie-inkomsten.

Radiostation KINK, dat nu niet over een FM-frequentie beschikt, was daarop naar de rechter gestapt en werd in het gelijk gesteld. Adriaansens ziet geen reden om tegen die uitspraak in beroep te gaan. „Een hoger beroep heeft naar mijn inschatting een geringe kans van slagen. De uitspraak is naar mijn mening duidelijk, begrijpelijk en goed gemotiveerd.”

Adriaansens wijst erop dat onderzoek door SEO Economisch Onderzoek eerder al aangaf dat verlenging met drie jaar „niet doeltreffend” zou zijn om de problemen op te lossen waar de sector mee kampt. Een recentere studie van Audify laat bovendien zien dat de uitgaven aan radioreclame al sinds vorig jaar een herstel laten zien na de coronadip in 2020.

Conform de uitspraak mikt Adriaansens op een herverdeling van de FM-frequenties vanaf september 2023. De huidige vergunninghouders krijgen daarmee een verlenging van één jaar in plaats van drie.