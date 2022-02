Israëlische aanklager nazi-oorlogsmisdadiger Eichmann overleden

Bach was Israëls plaatsvervangend landsadvocaat toen de wereld in 1960 vernam dat de Israëlische geheime dienst Adolf Eichmann in Argentinië had opgepakt. Eichmann was het administratieve brein achter Adolf Hitlers plan om alle Europese Joden uit te roeien (de Endlösung).

Tijdens het daaropvolgende proces, dat in april 1961 begon, was procureur-generaal Gideon Hausner hoofdaanklager. Bach was zijn plaatsvervanger, maar was ook degene die het maandenlange vooronderzoek leidde. Daarvoor verhuisde hij van Jeruzalem naar het noorden van Israël, waar een hele gevangenis was vrijgemaakt voor Eichmanns detentie.

Doodstraf

In de gevangenis, omgedoopt tot Camp Iyar, coördineerde Bach een team van zo’n veertig medewerkers die Eichmann ondervroegen en bewijsmateriaal verzamelden. Eichmann werd uiteindelijk schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. In mei 1962 werd hij opgehangen.

Bach was opgegroeid in Berlijn, maar zijn familie vluchtte in 1938, kort nadat het gebied waar zijn zionistische school stond, was omgedoopt tot Adolf Hitlerplein. Het gezin vestigde zich uiteindelijk in het Britse mandaatgebied Palestina, het latere Israël.

Bach werd in 1982 rechter bij het Israëlische Hooggerechtshof en vervulde die functie vijftien jaar voordat hij met pensioen ging. De president van het Hooggerechtshof, Esther Hayut, prees Bach als „een van de grote juristen in de geschiedenis van het land.”