IJzertekort gevaarlijk voor hart en bloed

Amsterdam - IJzertekort is een belangrijke oorzaak van bloedarmoede en komt veel vaker voor dan we denken. Eén op de tien peuters heeft er last van, één op de vijftig tieners en een groot deel van de zwangere vrouwen. En wat veel mensen niet weten: een onderliggende oorzaak kan coeliakie zijn; overgevoeligheid voor het eiwit gluten.