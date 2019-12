Trump bij vriend en vijand ’radio-actief’

„Nou, nou, kan dat niet wat vrolijker?’, moet de Britse premier Boris Johnson hebben gedacht tijdens het nemen van de groepsfoto vanochtend op de NAVO-top in Engeland. De Amerikaanse president Trump toonde zich weinig toeschietelijk voor de andere regeringsleiders voor en na het nemen van de groepsfoto. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De video ging in no-time de hele wereld over: drie wereldleiders, Justin Trudeau, Boris Johnson en Mark Rutte die tijdens de NAVO-top in bedekte termen spraken over Donald Trump.