Schok in Enschede: groep magere honden leefde in eigen ontlasting

Dat meldt de LID donderdag. Drie van de honden waren ontzettend mager en één hond kampte met fikse gebitsproblemen. Omdat de eigenaars niet tijdig met hun honden naar een dierenarts zijn gegaan voor controle en behandeling, zijn de dieren door de inspectiedienst in beslag genomen en overgebracht naar een geheime opvanglocatie waar ze de juiste (medische) verzorging krijgen.

Op het eerste adres leefden twee honden tussen hun eigen uitwerpselen. Na een opdracht van de LID om zo spoedig mogelijk een bezoek aan een dierenarts te brengen met de honden, bleek de eigenaar zich bij hercontroles niet aan het afgesproken behandelplan te houden waardoor de medische situatie van de dieren verslechterde. Tijdens de laatste inspectie van afgelopen donderdag werd daarom in overleg met het parket besloten om beide honden in beslag te nemen.

Dit was ook het geval op het tweede adres. De bewoners hadden de opdracht gekregen om hun viervoeters tijdig te laten controleren én behandelen door een dierenarts, aangezien deze beesten veel te mager waren. Echter, de LID trof de dieren tijdens een hercontrole in benches die vervuild waren met uitwerpselen en afval. De dieren zijn in overleg met het OM in beslag genomen en ondergebracht bij een opvanglocatie.

Houdverbod

Tegenover De Telegraaf laat de LID weten dat zij ervoor pleiten dat deze eigenaren in aanmerking komen voor een houdverbod. Echter, deze wet is er nog niet. Donderdag debatteert de Tweede Kamer dan ook over de mogelijkheden om dierenverwaarlozing en -mishandeling aan te pakken.

„Dit biedt de rechter de mogelijkheid om aan verwaarlozers en mishandelaars voor vele jaren een verbod op te leggen om nog dieren te houden. Een overtreding betekent onherroepelijke inbeslagname en een celstraf, die verder oploopt als de veroordeelde in herhaling blijft vallen”, aldus de LID.