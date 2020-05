’Paardenvangers’ voorkomen chaos op de weg

Hoewel het voor het paard waarschijnlijk niets meer was dan een onschuldig ommetje, kon het ontsnapte dier voor gevaarlijke situaties zorgen: direct naast de berm raasden auto’s met 100 kilometer per uur voorbij.

Mark Akkermans (31), zelf werkzaam in de agrarische sector, kon samen met Erik Beekman (51) het dier vangen. Akkermans: „Ik was onderweg naar een klus toen ik een ander zag die zich over het dier bekommerde.” Dat bleek Beekman, die al een tijdje achter het dier bleef rijden om hem in de gaten te houden. Beekman: „In eerste instantie geloofde ik niet wat ik zeg, ik dacht ’wat loopt daar nou aan de kant?’”

Ingesloten

Beekman: „Terwijl ik achter het paard bleef rijden, haalde een achterligger me in, reed een paar honderd meter vooruit en stopte daar. Zo konden we het dier insluiten.” Een boer in het aangrenzende weiland was druk bezig het land te sproeien. „Hij belde gelijk zijn vrouw om een halster en een touw te halen”, zo vertelt Beekman.

Ondertussen kwam Akkermans aangereden: „Ik had zelf nog een paardentouw en -halster in de auto liggen voor mijn eigen paarden en besloot te helpen.” Uiteindelijk liet het dier zich goed vangen. Akkermans: „Het was eigenlijk een heel mak beestje. De vrouw van de boer kwam niet veel later ook, met een paardentrailer. Zo is het dier naar een veilige plek vervoerd.”

Behoorlijke chaos voorkomen

Mak of niet, het dier met een schofthoogte van 1.85 meter had voor behoorlijke chaos kunnen zorgen, beaamt Akkermans: „Het is een heel obstakel als je dat tegenkomt op de weg waar je 100 kilometer per uur mag. Het is een drukke weg en er wordt behoorlijk hard gereden; ik kom er elke dag. Het is een geluk geweest dat het dier niet is overgestoken; we kunnen wel bedenken wat er dan was gebeurd...”

’Eigenaar was hartstikke blij’

De eigenaar van het nieuwsgierige paard wist in eerste instantie niet dat het dier de benen had genomen. Via Facebook kwamen Akkermans en de man in contact met elkaar: „De eigenaar klonk in eerste instantie ontzettend ongerust. Maar uiteindelijk was hij natuurlijk wel hartstikke blij dat het zo goed is afgelopen.”

Volgens Akkermans gebeurt het vaker dat een paard ontsnapt: „Als het schrikdraad niet z’n werk doet, gaan paarden al snel de buurt verkennen.” Vermoedelijk had het paard dat vrijdagmorgen de benen nam al zo’n vijf a zes kilometer gelopen.