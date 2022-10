VS willen relaties met Saudi-Arabië ’opnieuw evalueren’

De VS houden Saudi-Arabië grotendeels verantwoordelijk voor de aanstaande productieverlaging en willen daarom de verhoudingen met Riyad nu heroverwegen. „President Joe Biden is bereid om samen met het Congres na te denken over de manier waarop die relatie er in de toekomst uit moet zien”, zei John Kirby, de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad dinsdag tegen CNN.

Zelf zei Biden dinsdag, eveneens tegen CNN, dat er „consequenties zullen zijn voor wat ze met Rusland hebben gedaan”, zonder in details te treden. „Ik ga niet in op wat ik overweeg en wat ik in gedachten heb. Maar er zullen consequenties zijn.”

Senatoren uit Bidens eigen partij, de Democraten, opperen zelfs dat de militaire samenwerking met Saudi-Arabië dient te worden stopgezet. Ze stellen dat de Saudi’s met de productieverlaging indirect Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Rusland kan door de westerse sancties minder olie exporteren en is dus gebaat bij een hogere olieprijs.

Tijdens zijn verkiezingscampagne noemde Biden Saudi-Arabië nog een „paria” vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Daar zou immers de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman achter hebben gezeten. Toch bracht de president in juli een bezoek aan Saudi-Arabië. Hij kreeg daarvoor felle kritiek in eigen land. Biden werd onder meer verweten de mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië te negeren in ruil voor lagere olieprijzen.