Oleksandra Matvitsjoek getuigde tegen Rusland ’Poetin stopt alleen als hij gestopt wordt’

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Oleksandra Matvitsjoek tijdens haar getuigenis in Den Haag voor de speciale rechtbank. Ⓒ Cinema for Peace

Berlijn - Haar Center for Civil Liberties won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Nu, een jaar na de Russische inval in Oekraïne, getuigde Oleksandra Matvitsjoek tegen president Poetin. Voor een speciale ’rechtbank’ wordt in Den Haag een try-out gehouden voor een komend tribunaal. ,,Bij criminelen mag er geen terugkeer zijn naar business as usual.”