Overleden tweetal lag in atelierloods Amsterdam: ’Politie gebeld toen hij zag dat het fout was’

Binnenland

Voetgangster (57) omgekomen bij treinongeval op onbewaakte overweg

Op een onbewaakte overweg in het Drentse Wijster is dinsdagochtend een voetgangster om het leven gekomen door een ongeval met een trein. Spoorbeheerder ProRail meldt dat het incident gebeurde op een overweg die niet is beveiligd met spoorbomen of bellen, maar er staan gele waarschuwingsborden bij.